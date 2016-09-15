王柏融單季173安打 創本土球員紀錄

中華職棒統一和Lamigo今天在桃園球場交手，Lamigo在1局下攻進4分奠定勝基，終場以11比1獲勝，而王柏融此役打出本季第173支安打，締造本土球員新高。

本土球員單季最多安打的紀錄是中信兄弟張正偉的172支，聯盟紀錄是由前興農洋將威納斯（Wilton Veras）所保持的176支安打。

統一7-ELEVEn獅和Lamigo桃猿，分別都派出洋投達斯汀（Dustin Crenshaw）和賽格威（Zack Segovia）先發主投。

1局下Lamigo滿壘的情況下，林泓育適時的三壘安打，接下來加上陳俊秀高飛犧牲打，率先取得4比0領先，統一則是在2局上追回1分。

不過3局下至6局下，Lamigo都有分數進帳，6局打完取得10比1大幅領先，8局下再添1分，終場以10分之差贏球。

賽格威先發7局被敲8支安打，不過僅掉1分自責分，拿下勝投；達斯汀先發5局被打9支安打，掉的8分都是自責分，承擔敗投。

「小胖」林泓育3打數2安打5打點，除了1局下清壘的三壘安打，5局下還貢獻2分砲，賽後榮獲單場MVP。1050915

(中央社)