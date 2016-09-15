陸樂見英放行辛克利案 擬遞新案設計圖

我要評比

消息人士透露，預定投資英國辛克利核電廠的中國廣核集團，樂見英國放行辛克利計畫，同時對英國未來外資新規定不感到憂心，並打算在近期內遞交布拉德威爾核子反應爐設計圖。

路透社報導，英國首相梅伊（Teresa May）政府今天稍早宣布，批准法國電力公司（EDF）在英國辛克利（Hinkley）興建幾十年來首座新核電廠計畫，這項計畫有來自中國廣核集團投資的80億美元資金（約新台幣2549億元）。

要求匿名的消息人士透露，「他們歡迎（英國）政府的決定，他們欣然見此，此舉允許他們進行投資，並在英國發展新核電廠。」

消息人士說，對於未來新規定，「他們並未感到憂心」。

消息人士表示，「他們現在可以投資辛克利，並進行布拉德威爾（Bradwell）的開發，首先要作的，就是遞交核子反應爐和核電廠的設計圖，給英國核電主管機關，設計才能過關。」

至於何時遞交設計圖，消息人士透露：「很快」。（譯者：中央社劉淑琴）1050915

(中央社)