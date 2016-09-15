酒醉男搭捷運 男童講話大聲無故被打

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捷運劍潭站今天下午4時許發生1名帶有酒味50歲男子，疑因不滿列車上1名10歲男童講話過於大聲，進而毆打男童，司機員發現後，通報警方把雙方帶回派出所釐清案情。

台北捷運公司表示，劍潭站下午4時許發生電聯車旅客糾紛，1輛停在該站往大安方向列車，司機員回報有旅客反映列車內發生旅客打架狀況，行控中心立即通知捷運警察隊。

北捷說，站長及保全上車確認後發先是1名年約50歲帶有酒味男性旅客，因車上1位10歲男童講話較大聲，事後發生肢體碰觸，站長把兩造帶下車，因男童臉部紅腫，隨行家長要求提告。

北捷表示，後續交由捷警及轄區員警把雙方帶回轄區派出所釐清案情。1050915

(中央社)