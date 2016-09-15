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歐盟統計局周四公布數據指出，歐元區7月貿易順差為200億歐元(225億美元)，較6月的238億歐元減少38億歐元，且為連續第3個月縮減，顯示歐元區經濟成長有持續走疲之勢。

7月份歐元區貿易出口月減1.1％，進口則增加1.4％。

(工商)