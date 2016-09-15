王婉霏當3寶媽生到怕 拒親密行為
藝人劉（田井）宏與妻子王婉霏結婚9年，育有1子2女，最小的才1歲多，王婉霏坦言生到怕，開始反抗與老公親密行為，讓劉（田井）宏不知所措。
中天綜合台「SS小燕之夜」日前邀藝人劉爾金與妻子曾瑩玥、劉（田井）宏與王婉霏，兩對夫妻暢談如何保持長久婚姻學問。
王婉霏去年生完第3胎後，因生到怕開始反抗與老公親密行為，節目主持人張小燕建議劉（田井）宏直接去「綁起來」，之後還能鬆開，劉（田井）宏表示，原想去結紮，因是公眾人物，怕傳出去會難為情作罷。
劉（田井）宏常邀半夜看電影，王婉霏非常不領情，劉（田井）宏無奈說「妳不能每次帶完小孩就睡覺，這樣我們生活會變」，王婉霏慢慢接受半夜看電影邀約，享受夫妻生活。劉（田井）宏加碼爆料只要看英雄片，王婉霏必睡，只好都挑老婆愛看的片。
結婚20年的劉爾金，夫妻倆曾因到中國大陸一起做生意有爭執，加上劉爾金演藝工作難免與異性較多接觸，導致爭吵不休，感情亮紅燈、冷戰，好險老婆主動溝通打開心結，也解開誤會，夫妻倆更加珍惜彼此。
劉爾金曾受張小燕提攜，與藝人黃子佼搭檔組合，感性稱「小燕姐是永遠的恩師」，特地請日本師傅做蛋糕送恩師，讓張小燕非常感動。1050915
(中央社)
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