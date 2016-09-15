新核電廠興建案通過 英陸緊張關係降溫
英國首相梅伊今天宣布，批准法國與中國能源公司合作興建造價180億英鎊的辛克利角核電廠，這不僅將是英國近20年第1個核電廠，也是首次由外國企業主導興建。
辛克利角核電廠（Hinkley Point）案早在去年大陸國家主席習近平到英國進行國是訪問時即達成協議，原訂今年8月初正式簽約，但因為首相梅伊對本案可能對國家安全造成影響而暫緩，北京對此十分不滿，一度揚言威脅撤出在英國的投資，雙邊關係緊張。
根據協議，法國電力集團（EDF）投資2/3的資金，大陸的「中國廣核集團」（China General Nuclear Corporation）出資60億英鎊，整個興建計劃預估將創造2萬5000個就業機會。
為了確保國家與能源安全，在修改過的協議中規定，英國政府對於EDF出售辛克利角案的持股有否決權，同時未來在核電廠新建計劃可以有一定的持股。
位在英格蘭西南部的辛克利角核電廠未來完工後將能產出32億瓦的電力，2023年現有的核電廠都陸續除役後，將成為電力供應主力之一。
辛克利角核電廠是中國大陸第1個在西方國家參與的核能計劃，具有重要指標意義。中國廣核集團發表聲明，非常高興英國政府批准辛克利角核電廠案。EDF也對於計劃終於塵埃落定感到欣慰。
大陸未來將在英格蘭東部的索夫克（Suffolk）及艾塞克斯（Essex）設計興建另外2個新核電廠，成為英國未來能源產業的重要投資國家。1050915
(中央社)
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