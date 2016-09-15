前巴西總統魯拉被控案 工黨陷新危機

我要評比

巴西總統泰梅爾昨天避免評論聯邦法務部對工黨籍前總統魯拉的控告，但政府內部評估指控告內容「嚴重」，讓在巴西各地醞釀示威反對新政府的工黨，再度深陷危機中。

泰梅爾（Michel Temer）政府認為，反新政府的示威可能減少，因為工黨在使用「控告政變」的言論時，將失去力量；針對魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的控告也將對10月市政選舉的工黨籍候選人帶來巨大衝擊。

工黨高層也同意此評估。起初，當聯邦法務部的控告只限於濱海3層樓中樓為魯拉收賄標的物時，工黨採取「迫害魯拉」的一致言論。

但隨著控告內容加重，工黨高層不得不承認，魯拉案將為工黨在市政選舉帶來負面衝擊，尤其是削弱「泰梅爾滾蛋！」的示威力量。

工黨中央黨部今天邀請魯拉召開會議，目的原為強化策動提前舉行總統選舉，以及反對泰梅爾政府的勞動和社福改革計畫；隨著聯邦法務部控告魯拉，今天的會議焦點將是魯拉的辯護。

1名工黨籍國會議員指出，巴西石油公司（Petrobras）貪瀆調查控告魯拉案「來得不是時候」，「綁住了欲重新展翅而飛的工黨。」

儘管工黨籍前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）被彈劾，工黨認為羅賽芙在參議院接受審判的表現，以及她的最後1場演說，在巴西社會強化了「政變」的理論。此外，新政府的稽徵調整計畫和街頭示威，也讓泰梅爾處於挨打的位置。

這些新氣象都讓參加市政選舉的工黨候選人對未來重新懷抱希望，許多人甚至已經和魯拉一起錄製宣傳短片。但現在，貪汙再次讓工黨成為負面的輿論中心。1050915

(中央社)