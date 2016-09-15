月亮偶露臉 民眾河濱歡度烤肉夜

台灣北部的中秋節15日在中央氣象局解除強颱莫蘭蒂的颱風警報後，悄悄來到，雖然月亮躲在雲層中偶爾出來露個臉，但絲毫不減民眾中秋節烤肉的興致，許多民眾在擔心會有降雨的情況下紛紛在天未黑就提早出門，到台北的大直橋下河濱公園搶占一個可以避雨的位置，安穩度過中秋的烤肉之夜。 (鄭任南攝)

台灣北部的中秋節15日在中央氣象局解除強颱莫蘭蒂的颱風警報後，悄悄來到，雖然月亮躲在雲層中偶爾出來露個臉，但絲毫不減民眾中秋節烤肉的興致，許多民眾在擔心會有降雨的情況下紛紛在天未黑就提早出門，到台北的大直橋下河濱公園搶占一個可以避雨的位置，安穩度過中秋的烤肉之夜。 (鄭任南攝)

台灣北部的中秋節15日在中央氣象局解除強颱莫蘭蒂的颱風警報後，悄悄來到，雖然月亮躲在雲層中偶爾出來露個臉，但絲毫不減民眾中秋節烤肉的興致，許多民眾來到台北的大直橋下河濱公園烤肉，藉著橋面遮蔽可能的降雨，安穩度過中秋的烤肉之夜。 (鄭任南攝)

台灣北部的中秋節15日在中央氣象局解除強颱莫蘭蒂的颱風警報後，悄悄來到，雖然月亮躲在雲層中偶爾出來露個臉，但絲毫不減民眾中秋節烤肉的興致，許多民眾來到台北的大直橋下河濱公園烤肉，藉著橋面遮蔽可能的降雨，安穩度過中秋的烤肉之夜。 (鄭任南攝)

台灣北部的中秋節15日在中央氣象局解除強颱莫蘭蒂的颱風警報後，悄悄來到，雖然月亮躲在雲層中偶爾出來露個臉，但絲毫 不減民眾中秋節烤肉的興致，許多民眾來到台北的大直橋下河濱公園烤肉，藉著橋面遮蔽可能的降雨，安穩度過中秋的烤肉之夜。 (鄭任南攝)

台灣北部的中秋節15日在中央氣象局解除強颱莫蘭蒂的颱風警報後，悄悄來到，雖然月亮躲在雲層中偶爾出來露個臉，但絲毫不減民眾中秋節烤肉的興致，不少民眾來到台北的河濱公園烤肉，就著美好的夜色，度過中秋的烤肉之夜。 (鄭任南攝)

台灣北部的中秋節15日在中央氣象局解除強颱莫蘭蒂的颱風警報後，悄悄來到，雖然月亮躲在雲層中偶爾出來露個臉，但絲毫不減民眾中秋節烤肉的興致，許多民眾在擔心會有降雨的情況下紛紛在天未黑就提早出門，到台北的大直橋下河濱公園搶占一個可以避雨的位置，安穩度過中秋的烤肉之夜。

(中時)