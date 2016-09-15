中秋佳節不平靜 中和民宅驚傳火警

新北市中和區中山路三段某公寓3樓今（15）日晚間近9時驚傳火警。（葉書宏翻攝）

新北市中和區中山路三段某公寓3樓今（15）日晚間近9時驚傳火警。（葉書宏翻攝）

新北市中和區中山路三段某公寓3樓今（15）日晚間近9時驚傳火警。（葉書宏翻攝）

新北市中和區中山路三段某公寓3樓今（15）日晚間近9時驚傳火警，火勢燃燒猛烈，不斷有黑煙從屋內竄出，消防局獲報出動救災車輛20輛、救護車4輛到場搶救，所幸屋內無人，未有人員傷亡，火勢在20分鐘後被控制，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時)