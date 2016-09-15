歐洲議會議長：川普會成全世界的問題
歐洲議會議長舒爾茲接受德國媒體訪問表示，美國共和黨總統候選人川普11月如當選總統，會對全世界造成問題，並且在歐洲帶動鼓勵模仿的風潮。
德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）今天在網路上發布舒爾茲（Martin Schulz）訪問內容，舒爾茲說：「川普不只對歐洲聯盟造成問題，也是全世界的問題。」
屬德國中間偏左社會民主黨的舒爾茲說：「如果一個沒頭沒腦愛現，說專業知識是精英垃圾的人進白宮，那便達到臨界點了。」
舒爾茲說，那樣的發展意味著「顯然毫不負責的人」坐上需要有高度責任感的位子。
他還說，擔心川普當選，會在歐洲帶動模仿。「那是我希望希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）勝選的理由」。（譯者：中央社羅苑韶）1050915
(中央社)
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