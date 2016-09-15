川普訪非裔教堂抨擊希拉蕊 遭牧師阻止
美國中文網報導，昨天在密西根州弗林特市（Flint）為共和黨總統候選人川普主持活動的女牧師狄蒙斯（Green Timmons）曾打斷川普的發言，要求川普不要在教堂攻擊對手希拉蕊．柯林頓。
美國有線電視新聞網（CNN）報道，聯合美以美教會牧師提蒙斯在川普發言時走上講台說，「川普先生，我邀請你到這兒是要你感謝我們在弗林特的作為，而不是發表政治演說。」
川普只好答稱：「好，那好，我就再談弗林特的事情，可以吧？弗林特的痛苦是太多各種失敗所造成。」
狄蒙斯在現場談話中指出，她的教堂歡迎「所有人。」她說：「這次公開活動對所有人開放，今天我們邀請的來賓是川普，而川普在聯合美以美教堂露面決不代表我們在總統選舉中支持他。」
在遭狄蒙斯打斷之前幾分鐘，川普抨擊希拉蕊支持自由貿易協定的立場，宣稱那些協定造成弗林特的經濟痛苦。
昨天的尷尬事件並不是川普訪問以非裔為主的弗林特市碰到的唯一不愉快時刻。他在抵達教堂後，幾次遭到大聲反問。不到兩星期前，他也曾在底特律參加以非裔教徒為主的1座教堂活動，結果約有200多人在教堂外抗議。1050915
(中央社)
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