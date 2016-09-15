一家四口顏值好高！謝霆鋒難得曬團圓照

謝霆鋒罕見曬全家福照，一家高顏值再度掀起熱議。（圖／取材自謝霆鋒臉書）

今天適逢中秋佳節，許多人趁著節日回家大團圓，星家庭出身的港星謝霆鋒，這次也把握機會在中秋前夕和家人相聚，更罕見地曬出全家福，被網友大讚「這家子顏值好高」。

謝霆鋒的父親謝賢、母親狄波拉、妹妹謝婷婷，一家四口都是大明星，平常工作忙碌較少相聚，昨則提早在香港慶中秋，並幫妹妹補過生日。事後，謝霆鋒難得在臉書分享全家福照，爸爸謝賢搭著他和媽媽的肩，妹妹也緊靠在身旁，模樣相當溫馨，他還發文寫下：「希望大家都可以同家人開開心心過節！中秋節快樂！」網友見了忍不住讚嘆「顏值爆表的一家人」、「全家團圓最幸福」。

(中時電子報)