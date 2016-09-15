泰國創新設計展 台灣精品最吸睛

泰國創新設計展今天起在曼谷市詩麗吉王后展覽中心舉行，台灣精品智慧生活居家館以全新科技精品，展現台灣優質產品與創新實力。

泰國創新設計展預計於15至18日展出，將以精緻的情境式展區，展出實用又優質的智慧聯網、醫療及運動相關產品，台灣精品智慧生活居家館展出最新的科技產品，歡迎民眾前來參觀體驗台灣的優質產品及創新產業實力。

本次「台灣精品智慧生活居家館」所展出的品牌，都是獲得台灣精品獎肯定的優質品牌。

有圓展的高畫質視訊會議系統EVC950，EVC950讓使用者隨時隨地都能透過手機、平板或筆電連線加入會議，提升工作效率。全球頂尖健身品牌喬山的互動聯網跑步機T7xi，跑板耐用性提升至40000公里(等於跑赤道一圈)，更整合了豐富影音娛樂及虛擬教練功能，提升運動娛樂性。

現場展出來自台灣屏東、全球唯一的瀑布型蝴蝶蘭，經過不斷的改良，現在最長的一梗可以長出30朵花。更讓現場民眾以為是人造花，經過解說導覽後，才發現台灣的農業技術。

中華民國駐泰國代表處經濟組組長張(啟)裕表示，政府正積極推動「新南向政策」，希望能和泰國在經貿方面更密切的交流，進行互利雙贏、共存共榮的合作，也期待有更多台商和泰國民眾在展覽期間前往參觀，增進對台灣產業認識，並有機會有進一步的合作交流。1050915

(中央社)