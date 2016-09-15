高市設莫蘭蒂復原小組 加速復舊進度
莫蘭蒂颱風橫掃，高雄市損失慘重，市府已成立「莫蘭蒂颱風災後復原小組」，將以民生、交通恢復優先，學校受損部分也應於下週上學前復原。
高雄市長陳菊於災害應變中心指示，清除倒橫路樹、鐵皮或招牌等廢棄物，妥善存放及回收，儘快巡檢清除阻礙排水的道路側溝排水孔垃圾、樹葉，並於19日前恢復市容景觀，順暢道路交通。
市府說，台電將在今晚恢復9成以上電力，供水將會在明日中午起陸續恢復。
主、次要道路今天晚上搶通，大型公園整頓預計18日前完成，社區鄰里公園可望20日前完成復舊，學校退縮地行道路整理估18日完成。
為了加速災後復舊工程，市府成立「莫蘭蒂颱風災後復原小組」，由副市長許立明任召集人，秘書長擔任副召集人，掌握各項復舊進度。
高市府更新災損，農業損失初估新台幣6.5億元，其中農作4.5億元、農路2億元；道路行道樹和公園設施災損復原金額1.96億元、水利設施為1.56億元，校園則預估有149間毀損，損失金額上看2億元，陳菊盼中央經費支持，協助高雄重建家園。1050915
(中央社)
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