蔡正元：陳菊應該去告民視 否則反告誣告

（取自蔡正元臉書）

對於高市府發新聞稿表示陳菊要告一事，蔡正元也隨之在臉書回應表示，「陳菊要告蔡正元，去告民視吧！」

蔡正元並說，「陳菊說14日她沒有北上開中常會，蔡正元指責她沒要沒緊，颱風中還北上開中常會。」「陳菊說要告蔡正元，真好笑也，陳菊應該去告民視。」「因為民視報導，陳菊在14日民進黨中常會，緊急提案管起花蓮的政治問題，並沒有說陳菊找人代為緊急提案，蔡正元是根據民視報導轉述的。」「如果陳菊要告蔡正元，要先跟菊花姐先說一聲，應該去告民視，否則就要反告陳菊誣告」。

(集團連線報導)