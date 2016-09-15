遺失5萬元筆電 熱心警協助找回

熱心警協助民眾找回遺失筆電。（葉書宏翻攝）

范小姐帶著兩名幼童日前到新北市永和得和派出所報案，向警員劉哲源、陳重光表示，價值5萬元的筆電遺忘在計程車上，不清楚計程車車號，請警方協助。

警方調閱監視器確認計程車車牌，聯繫上計程車司機，司機將比電送至中和一警分局安平派出所。由於當時雨勢很大，陳員熱心駕駛巡邏車載范女至安平派出所領回遺失的電腦。

(中時)