澎恰恰回憶年少《釧兒》講古 跨時空挑戰演技

張芳瑜（左）及呂承祐穿歌仔戲浪漫談情。(躍演劇團提供)

兩人劇中浪漫互動。(躍演劇團提供)

兩人陰陽兩隔的生死戀感動觀眾。(躍演劇團提供)

澎恰恰一人分飾兩角。(躍演劇團提供)

馬如龍(右)帶老婆沛小嵐看音樂劇。(躍演劇團提供)

導演朱延平。(躍演劇團提供)

知名音樂劇《釧兒》今年五月在板橋演出後獲得極大回響，音樂會版再度搬演，今(15日)晚首演，導演朱延平及馬如龍與沛小嵐夫妻檔今晚都到場欣賞精采演出。

導演曾慧誠表示，這次演出更專注角色故事的刻畫，角色魅力更加突出，卻使演員吃足苦頭，專注度要非常集中。些微改編後的首演，每一角色就像你我日常生活的街坊鄰居，導演豎起大拇指對每位演員讚譽有加。

音樂總監李哲藝表示，雖然現場環境音比較多，尤其是飛機飛過的聲音干擾，演員都很專業，在某些對話中如果碰到的話，就會用戲來帶過，其實它就是一個自然環境音，「比方說，我們在看外台歌仔戲的時候，也常常會有車輛經過的聲音，我相信觀眾只要進入戲的狀況，一定也會享受這個氛圍。」

澎恰恰此次除了擔任說書人，還以年老的男主角身分向觀眾說故事，回憶倒敘娓娓道出《釧兒》悲歡離合。完全融入角色的澎恰恰淚水未擦乾，謝幕回到後台接受訪問，激動表示透過講記憶的方式，讓他心情相當沉重。

澎恰恰在劇末打破戲劇框架，與年少的男主角跨時空相遇，澎恰恰輕聲唱出薛平貴為人熟知「我身騎白馬仔，過三關」，劇情情緒層層堆疊至高潮，男主角呂承祐原該立刻和唱，卻被感動淚流滿面到嘴角抽動差點唱不出來，身後群眾演員也默默落淚，感動台下觀眾，呼聲、掌聲不斷。

原飾演男配角的呂承祐，這次獨挑大樑擔任男主角，獲知消息後每天早上都壓力大到驚醒，勤練歌仔戲身段、歌曲、角色故事，希望能讓觀眾滿意。身經百戰的女主角張芳瑜表示，她和呂承祐是多年的朋友，彼此互動自然，所以對戲時更能刻畫角色心境，就如同《釧兒》劇中的男女主角是青梅竹馬般，更添舞台呈現的說服力。

澎恰恰再度率領躍演劇團在台北花博舞蝶館演出《釧兒》音樂會版，許多劇評人給予高度肯定，值得一看再看。9/15、9/16中秋專場演後還有iPad、機票抽獎活動，中秋佳節看戲之餘還能拿大獎。由於馬勒卡襲台，觀眾與演出團隊安全為上，之後的演出將依台北市政府人事處公告為準，密切鎖定耀演《釧兒》粉絲專頁相關停演、退票事宜。

(中時)