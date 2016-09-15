嫌吵打男童 醉漢與人扭打送警局
今天下午4時15分左右，1部由士林站開至劍潭站的捷運列車內，1名疑似酒醉的王姓男子，不滿附近的曾姓男童聲音太吵，猛朝男童打了一巴掌，男童郭姓舅舅不滿與王理論，也遭王動手攻擊，郭隨後還擊兩人為此爆發衝突，站務人員獲報後通知士林分局警方，將王、郭2人帶回警局。
2人堅持互告傷告，郭驗傷後有臉部紅腫及頸部擦傷，王無明顯外傷但強調自己頭暈，警訊後都被移送法辦。
衝突過程被網友目擊並拍下影片，上傳至臉書爆料公社，不少網友紛紛痛罵王男，認為他連小孩都亂打、胡言亂語不知所云，全案正由士林警分局處理中。
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(中時)
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