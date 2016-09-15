日法務省：蓮舫雙重國籍 恐違反日本國籍法
台裔參議員蓮舫背負著「雙重國籍」問題的壓力打贏選戰，當選為日本最大在野黨民進黨的黨魁，但日媒馬上潑冷水。日本電視台15日報導，法務省15日指出，一般而言，取得日本國籍後還保留台灣籍的情況下，會發生雙重國籍的狀態，有可能違反國籍法。
法務省15日指出，「日本的國籍事務上，台灣出身者不適用中國法律」。報導指出，中國法律規定，取得外國籍時就自動失去中國籍，台灣出身者則不會自動失去國籍。
報導指出，日本的國籍法規定，雙重國籍者有義務選擇國籍，選擇日本國籍時，有義務努力脫離外國國籍，取得日本籍後仍保留台灣籍，則可能違反國籍法。
日本電視台指出，法務省雖然強調，「是否違反國籍法，要依個別的具體事例判斷，無法一概而論。」但蓮舫新黨魁的案例有可能違反國籍法。
(中時)
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