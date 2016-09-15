南非與俄羅斯國防新夥伴
南非與俄羅斯即將展開國防雙邊合作夥伴關係，成立俄羅斯武器非洲維修中心，並派遣優秀士兵前往俄羅斯接受嚴格軍事訓練。
南非與俄羅斯近日展開為期3天的討論會，雙方就士兵培訓、國防技術共享以及軍事交流計畫等方面，進行磋商。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）今天引述國防和退伍軍人局長古路比（Sam Gulube）的話表示，17名軍事人員，包括5名飛行員與12名海軍工程師，已經完成俄語課程。
他說：「這是我國送往俄羅斯受訓的第一批士兵，但絕不是最後一批。對我國而言，決不放過任何一個鍛鍊的機會。即使他們不會對方的語言，仍具有培訓資格。」
此次雙方討論會成效卓著，開創研發合作關係。
古路比說：「俄羅斯在非洲有大量軍事裝備。該國將利用南非作為這些設備的維修與保養基地。在約翰尼斯堡我們已經擁有俄製直升機維修基地。」
他表示，俄羅斯已確定南非戰略能力，且期待將其發揚光大。
報導引述俄羅斯聯邦軍事合作服務（Russia's Federal Service for Military Co-operation）副主任彭奇克（Anatoly Punchuck）的話表示，兩國在共享技術討論方面，以開發專業人才與武器為重點。1050915
(中央社)
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