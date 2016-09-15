聯合國：逾23萬利比亞移民準備渡海赴義

我要評比

聯合國駐利比亞特使柯布樂（Martin Kobler）在今天刊登的訪問中說，只要機會一來，約23萬5000名利比亞移民將橫渡危險的地中海，前往義大利。

根據義大利內政部，自今年初以來，已有近12萬8400名移民經地中海抵達義大利，人數是去年同期的5倍。

柯布樂告訴「義大利時報」（La Stampa）：「我們手中的名單顯示，有23萬5000名移民正在等待好機會，以前往義大利，而且他們真的會這麼做。」

他表示：「此刻最重要的事是加強安全。如果我們有堅強及統一的軍隊，就能終止恐怖主義和人口販運的威脅。」

希臘警方今天則表示，奇俄斯島（Chios）居民發動抗議，要求安置於當地的約3500名難民及移民離開，抗議爆發衝突。

警方消息人士告訴記者，當局昨晚出動鎮暴警察，阻止約800名群眾靠近2處移民營。

員警表示，示威群眾試圖衝破封鎖線、前往其中一處移民營時，警方發射催淚瓦斯因應。

員警說，4名移民營志工和1名移民跑到移民營外，遭短暫拘押。

希臘目前有逾6萬名難民和移民，當中多數人尋求前往德國或歐洲聯盟其他富裕國家。（譯者：中央社蔡佳伶）1050915

(中央社)