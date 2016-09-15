來真的？楊繡惠失手摑掌馬國賢

馬國賢(右)和楊繡惠互賞巴掌。(台視提供)

劇中被網友封為「軟弱教主」的馬國賢，忍了一輩子終於動手摑掌老婆，沒想到仍然沒佔到便宜。(台視提供)

說好兩人互「巴」要用借位方式，沒想到正式來卻是楊繡惠失手一巴掌打在馬國賢臉上。(台視提供)

台視《加油！美玲》16日晚將播出一場馬國賢與楊繡惠夫妻互打巴掌戲碼，明明說好兩人互「巴」要用借位方式，沒想到正式來卻是楊繡惠失手一巴掌打在馬國賢臉上，清脆的巴掌聲傳片整個攝影棚、所有人當場嚇傻。

楊繡惠不好意思笑說：「說實話他真的很棒、打得很到位，但是當我要打他的時候，唉呦！誰叫馬國賢脖子短、肉又厚，只是輕輕打那曉得『啪』的一聲響徹整個攝影棚，我自己也嚇一大跳不小心就NG了」。

被打得眼冒金星的馬國賢，則是頂著紅腫的臉繼續拍戲，楊繡惠笑說：「原本以為他會翻臉，但他很敬業的馬上重拍、真耐打！」，讓馬國賢哭笑不得：「我在演藝圈有『耐打小武行』稱號、妳不知道嗎？」。

《加》劇中被網友封為「軟弱教主」的馬國賢，忍了一輩子終於動手摑掌老婆，沒想到仍然沒佔到便宜，經常在戲裡呼人巴掌的楊繡惠儼然是個老手，她表示：「呼巴掌是很注重技巧，若是位置打不準確就會難看又沒有效果。」因此事前不斷語帶威脅「提醒」馬國賢千萬要小心：「如果你真的打到我、就自己看著辦喔。」

雖然再三強調平時不打女人，馬國賢依然開玩笑說：「拍了一百多集最期待就是角色性格大變，終於讓我等到這一天了！相信觀眾也是對麗雲(楊繡惠)又恨又癢，報應馬上就要來了大家敬請期待，」，在劇中總是跟「貪」字扯上邊的楊繡惠經常讓觀眾氣的想砸電視，對於即將到來的「報應」她也大方自嘲：「莊文雄（馬國賢飾）終於要在大家的眼皮底下硬起來了，我想觀眾應該也都等很久了吧！」。

剛好互呼巴掌這場戲之前，馬國賢因為NG讓楊繡惠硬是喝了三大杯的水，肚子又鼓又脹氣的楊繡惠當場放話：「你等下給我小心點！」。經常在戲裡呼人巴掌的楊繡惠透露，曾經有過反覆拍掌摑戲最後打到五十肩都快出來，她苦笑著說：「看起來要用力又不能真打，快打到臉的時候還要技巧的及時收手，因為一直打不到導演要的位置，那天一共拍了50次吧、回家手都抬不起來了。」

(中時)