台鐵工會夜宿車站爭勞權

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台鐵工會成員夜宿車站爭勞權。（郭吉銓攝）

台鐵產業工會成員15日晚間在台北車站大廳舉行「我是台鐵人 不是肝鐵人」過勞晚會，要求補足人力、落實休假、發放加班費等改善工作條件。（郭吉銓攝）

晚會邀請多名社運人士輪番上台演說，晚會結束並夜宿台北車站。（郭吉銓攝）

台鐵產業工會成員15日晚間在台北車站大廳舉行「我是台鐵人 不是肝鐵人」過勞晚會，要求補足人力、落實休假、發放加班費等改善工作條件，晚會邀請多名社運人士輪番上台演說，晚會結束並夜宿台北車站。

(中時)