陳明軒初先發 葉總認可實力　

義大新人投手陳明軒，今面對中信兄弟，主投3局失2分退場。（中時資料照 陳志祥攝）

義大犀牛今面對中信兄弟，派出新秀投手陳明軒先發，此役主投3局，雖僅被擊出2支安打，但投出5次保送，失掉2分，總教練葉君璋表示，從能力來看可以知道他是個好投手，只是狀況還沒有到位。

陳明軒上月31日，中職初登板就受到震撼教育，面對桃猿中繼上場，卻連一個出局數都抓不到，還被朱育賢轟出3分炮，自責分率無限大，此役首度先發，前3局僅被擊出1支安打，不過也因控球不穩出現滿壘危機，好在靠著三振化解。

葉總評析，陳明軒目前腦中所想的，身體還沒有辦法做到，需要繼續累積經驗，以他的能力來講，絕對足以應付現在的中職打者，未來會視球隊賽程，繼續安排他出賽。

陳明軒則在賽後表示，自己還是有點想太多，會一直看計分板太在意投到幾局，相信下一場會越來越好。

(中時電子報)