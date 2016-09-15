天宮二號成功發射 進入軌道
大陸天宮二號空間實驗室定於15日22時04分在甘肅酒泉成功發射。
執行天宮二號空間實驗室發射的火箭是長征二號F T2運載火箭，這是目前中國所有運載火箭中系統最複雜的火箭，而本次任務也是長二F系列火箭的第12次發射。
在發射升空後，新華社稱，長征二號FT2火箭與天宮二號空間實驗室分離，天宮二號進入預定軌道。
大陸空間實驗室飛行任務總指揮長張又俠宣佈發射結果：根據北京航太指揮中心報告，火箭飛行正常，天宮二號準確入軌，太陽帆板展開正常。現在，我宣佈：天宮二號空間實驗室發射任務取得圓滿成功。
(中時電子報)
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