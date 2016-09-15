南部災區復原 國軍16日續派3千人
國防部今天派遣5962人協助東部及南部盡快恢復往昔市容，明日預計派遣兵力約3200餘人，至災情嚴重地區執行災後復原任務，讓民眾可以早日回復正常生活。
為協助東部及南部盡快恢復往昔市容，國軍今日派遣兵力計5962人，車輛機具4類266輛（部），持續協助花蓮豐濱、萬榮、富里鄉、玉里鎮、台東金峰、大武、東河鄉、台南鳥松、永康區、高雄桃源、那瑪夏、杉林區、屏東佳冬、來義、內埔鄉、東港鎮及澎湖、金門等災情嚴重地區，執行災後復原工作。
國防部統計，完成鄉民返鄉160人、廢棄物（垃圾）清運161噸、街道清理258公里、路樹清理2708棵、水溝清淤3公里。?
國防部指出，因應「莫蘭蒂」颱風對台灣地區造成的影響，國軍自13日迄今，國軍累計派遣兵力1萬5849人次、車輛機具5類1949輛（部）次；協助執行民眾撤離（返鄉）2403人、沙包堆置1萬7724包、廢棄物（垃圾）清運161噸、街道清理258公里、路樹清理2708棵、水溝清淤3公里。
國防部強調，將主動協助地方政府恢復市容，並持續掌握「馬勒卡」颱風動態及可能影響地區，預作防範；明日預計派遣兵力約3200餘人，至災情嚴重地區執行災後復原任務，期讓民眾可以早日回復正常生活。1050915
(中央社)
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