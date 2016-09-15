安全堪慮 英德駐土大使館關閉

我要評比

土耳其首都安卡拉的英國大使館表示，由於土國連連遭到攻擊，使館基於安全顧盧，明天將關閉。這些攻擊事件使得土國緊張不安。

英國使館今天發表聲明說，「安卡拉英國大使館基於安全理由，9月16日星期5將不對民眾開放」，但未透露詳細原因。

此外，安卡拉的德國大使館也表示，德國駐土國外交使領館「直到16日只提供有限服務」，且「繼續停止一切會見」，同樣未透露進一步詳情。

銷路廣大的德國「畫報」（Bild）報導，由於擔心遭受攻擊，德國駐土國的使領館和學校已關閉。1050915

(中央社)