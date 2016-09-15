林益全犧牲觸擊 嚇到隊友與教練
義大犀牛與中信兄弟，兩隊今在新莊棒球場火力大比拚，一路落後的中信，在第7局靠著詹子賢的2分炮，將分數追到僅剩一分差，不過第8局義大在林哲瑄保送過後，林益全突然擺出短棒犧牲觸擊，隨後林威廷也補上一安，為球隊添得保險分，確保勝利。
林益全突然的犧牲觸擊舉動，也讓葉總嚇了一跳，葉總表示：「當下其實沒有下任何戰術，所以有嚇到，不過球員想辦法贏球，就是會做出這樣的舉動，其實非常好。」當時在一壘的林哲瑄也說嚇到了，不過他說，大家都是想要贏球，才會有這樣的想法，努力幫助球隊打下每一場勝利。
林益全則回應，目前球隊正值爭冠時期，就是一心想要幫助球隊取得勝利，打進總冠軍賽，才會想到觸擊。
(中時電子報)
關鍵字：林益全
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。