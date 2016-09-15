林益全犧牲觸擊 嚇到隊友與教練

義大林益全今在第8局突然犧牲觸擊，讓隊友與教練都嚇一跳。(中時資料照 義大提供)

義大犀牛與中信兄弟，兩隊今在新莊棒球場火力大比拚，一路落後的中信，在第7局靠著詹子賢的2分炮，將分數追到僅剩一分差，不過第8局義大在林哲瑄保送過後，林益全突然擺出短棒犧牲觸擊，隨後林威廷也補上一安，為球隊添得保險分，確保勝利。

林益全突然的犧牲觸擊舉動，也讓葉總嚇了一跳，葉總表示：「當下其實沒有下任何戰術，所以有嚇到，不過球員想辦法贏球，就是會做出這樣的舉動，其實非常好。」當時在一壘的林哲瑄也說嚇到了，不過他說，大家都是想要贏球，才會有這樣的想法，努力幫助球隊打下每一場勝利。

林益全則回應，目前球隊正值爭冠時期，就是一心想要幫助球隊取得勝利，打進總冠軍賽，才會想到觸擊。

(中時電子報)