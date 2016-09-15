李艷秋：小英勿像阿扁民調降就往深綠靠攏
蔡英文總統上任3個月以來民調大降，資深媒體人李艷秋指，說實話自己並沒有猜想到蔡英文會如此無能，這3個月也未看到蔡英文政府有解決問題的方向，但卻把台灣帶往順我者皇民、逆我者賤民的方向發展。但即使如此，由於蔡英文沒有競爭對手，所以她對小英未來政權的延續並不悲觀。
外界曾批小英6萬聘御廚，李艷秋說她自己並不在意，畢竟不需要每個人都要是三級貧戶出身，或要像前總統馬英九一樣省，天天吃便當。但李艷秋卻盼未來的蔡英文政府不要偏向任何一邊，或被任何一方綁架，更不要像阿扁執政後期民調一降就往深綠靠攏。
而對目前兩岸關係陷入僵局，李艷秋強調，大陸市場是無法被取代的。她點出，蔡英文要搞清楚兩岸政府所要的是甚麼。過去，民進黨批馬政府都是依靠對岸的善意，但現在小英所推動的新南向政策，還在綱領中寫出希望對岸有善意，雙方可以合作，所以蔡英文應該要想出解決兩岸僵局的辦法。
但李艷秋也悲觀的說，獨派目前聲量很大，可能會使兩岸關係維持目前的僵局，沒有任何其他作為。
李艷秋表示，換個角度來看，若是在台灣一旁的是美國，政府會採取怎樣的政策，兩岸還會有這樣的僵局嗎？因此可以看出小英的兩岸政策還是有政治考慮，當然兩岸關係有其政治的部分，但若是馬英九能夠在政治中夾帶出經濟政策，但當小英把大陸市場抽離後，不知道該用哪邊的市場來彌補，因此小英只能對外宣稱觀光客並未減少等來因應。
(集團連線報導)
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