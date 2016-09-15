李奧納多推新技術　防止漁業非法捕撈

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美國影帝李奧納多．狄卡皮歐周四公布名為「全球漁業觀測站」（Global Fishing Watch）的免費新技術，可讓使用者追蹤全球的漁業活動，旨在防止非法捕撈。據聯合國糧農組織（FAO）表示，非法捕撈造成每年高達235億美元的損失。

(工商)