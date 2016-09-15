莫蘭蒂遠離 統計至8點止復電率逾8成
強颱莫蘭蒂挾勁風及豪雨襲台，台電今天表示，到今晚8點為止，全國累積曾停電戶數達105萬餘戶，高屏地區災情尤其嚴重，在台電動員新北市以南及花蓮等地區約1500人力及相關機具持續搶修下，已復電86萬餘戶，復電率逾8成，目前尚有約18萬5000餘戶停電中，主要地區為屏東縣約12.3萬戶、高雄市約4.1萬戶、金門縣約1.2萬戶、台東縣及台南市皆約3000多戶。
台電表示，本次風災高屏地區首當其衝，多處電線受到招牌及樹木壓損，400餘根電桿傾倒流失，屏東地區即有超過300根電桿倒斷，台電在搶修復電前需排除路樹、招牌、鐵架等掉落物阻礙，再重新豎立電桿及拉線，另有部分道路坍方等因素，加大搶修的難度且甚為耗時，預計今夜收工前，屏東地區約10萬餘戶、高雄地區約2.9萬戶、金門縣約1.1餘戶、台南約3000餘戶、台東約1000多戶無法復電。
對於未能於今日復電的用戶，台電深感抱歉，台電將持續搶修，停電災情最嚴重的屏東地區，明日還會再加派人力前往支援。
台電也提醒民眾，雖然莫蘭蒂颱風離開台灣，但緊接著馬勒卡颱風可能侵台，請民眾做好相關的防颱準備，加強固定招牌看板與修剪樹木，防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電停電，如果看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。若遇停電，請多透過網路通報或查詢停電情形。
(中時)
關鍵字：台電
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