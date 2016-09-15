中華電大打iPhone 7折價戰
iPhone 7將於明(16)日全球開賣，台灣首度列入首波開賣名單，中華電信搶在今(15)日宣布，攜手神腦國際推出舊機換iPhone 7活動，最高折價2萬6,000元，相當於續約或申辦4G門號，iPhone 7手機0元帶回家。
據了解，為了鞏固既有客戶，中華電與神腦合作推出的「就愛換新」方案，挑戰市場最划算，不管是老客戶、攜碼客戶舊換新，不論是學生、職場新鮮人、上班族還是銀髮族，只要拿舊款全系列iPhone系列手機，申辦中華電信iPhone 7資費方案，最高優惠2萬6,000元。
中華電信行動通信分公司總經理林國豐表示，以iPhone 5s為例，拿iPhone 5s舊換新，最高可優惠8,700元，越新的機型加碼優惠就越多，拿iPhone 6s Plus 128GB版本的手機舊換新，指定2,699元資費方案，除了享有購機折價3,000元，另外VIP客戶再享5,000元購機折價，加上iPhone 6s Plus 128G舊機回收金14,000元、以及加碼購物金4,000元，合計最高優惠2萬6,000元。
為了服務廣大的Apple果粉可以年年升級享用最新款的Apple手機，中華電信也在9月16日正式推出「奇機重現Plus」服務，月付288元就能享有手機兩年保固、意外損壞不限次數免費維修、甲地送修乙地取件、備用機服務等四大保障服務。
另外，繳費滿12個月，第13個月到第14個月免付購機方案解約金，即可於下一代iPhone新機上市時，繳回舊機提前續約購新機，手機最高折抵9,000元。
(工商)
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