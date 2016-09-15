印尼籍暖男跳海救援落水女

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女子疑似感情糾紛酒後墜落海裡。(林姓民眾提供)

印尼籍漁工安吉(右)奮不顧身跳入海中救援落海女子。(林姓民眾提供)

基隆市1名年約30歲的黑衣女子今日晚間9點半，被民眾發現在海洋廣場旁溺水，趕緊通報消防及警方，所幸被路過印尼籍漁工安吉救上岸，女子意識清晰，送往基隆醫院治療。

30歲女子疑似情感糾紛，來回在海洋廣場徘徊，邊飲酒邊講手機，接著就被人發現掉入海中，發出巨大「撲通」一聲、在海面載浮載沉，民眾聞訊上前查看，才發現有人落海。

沒多久卻被印尼籍漁工安吉見到眾人拿著救生圈要搶救落海女，卻因繩索不夠長，根本無能為力，情急之下隻身跳入海中救援，另一名友人協助拉起，兩人英勇行徑立刻獲其他民眾的掌聲

安吉表示，自己來台1個多月，對中文及當地環境還不太熟悉，今晚跟著友人來到海洋廣場觀光，看到情況危急，才會直覺跳下海中。

許多全程目睹民眾表示，若不是「暖男」安吉奮勇跳入海中，等到警方及消防隊員趕抵，根本來不及。

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(中時)