莫蘭蒂重創南台灣通訊 中華電預計18日修復

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莫蘭蒂颱風本月14日中秋節前夕，以最高17級強風重創台灣南部地區，造成南台灣民眾家園受損等重大災情；中華電信位於屏東、高雄、台南、金門縣市等地區的行動通信基地台受損嚴重、超過500個站點基地台暫時無法提供手機通信服務。

中華電信第一時間兵分多路派員搶修，15日下午已恢復近半數受損站點之通訊服務，並預計於18日前，除道路中斷及特殊困難站點外，都能恢復通信。

中華電信行動通信分公司總經理林國豐表示，手機通信對於防災救災作業扮演越來越重要的角色，14日強颱莫蘭蒂來襲，行通分公司時時掌握通信網路狀況，且於當日傍晚隨即盤點各地受損情形，在第一時間掌握災情；並於今日中秋節一早，動員嘉南、高屏等地百餘人力，調派車輛、移動式基地台、發電油機、鋰三元電池等大量救災設備與資源，積極展開搶修作業。

林國豐強調，中華電信行動網路之規劃設計和施工，均充分考慮防災備援能力，以防止產生通訊孤島效應，此次雖有17級陣風肆虐，站台受損嚴重，但尚未發生有鄉鎮完全失去行動通信的現象，包含風力最強的蘭嶼、恆春、澎湖和金門地區，各鄉鎮的災情通報和救災指揮中心作業均能第一時間即有效展開，加速災情修復作業。

(工商)