釧兒伴中秋明月演出 澎恰恰感恩

我要評比

音樂劇「釧兒」音樂會版選定中秋假期連演4場，遇上雙颱攪局，今晚順利首場演出，中秋明月照亮夜空，讓故事原創、藝人澎恰恰很感恩。

「釧兒」今年5月演出後，要求加演聲音不斷，選定中秋連假在台北花博公園舞蝶館連演4場，卻碰到颱風莫蘭蒂和馬勒卡，增添表演變數。

晚間是好天氣，讓澎恰恰直呼感恩，「釧兒」歷經8年製作，否極泰來，希望接下來都能是好天氣，讓觀眾好好享受「釧兒」魅力。澎恰恰不僅擔任說書人，還以年老男主角身分向觀眾說故事，娓娓道出「釧兒」悲歡離合。

導演曾慧誠表示，這次演出更專注角色故事刻劃，角色魅力更突出，讓演員吃足苦頭，專注度要非常集中，對些微改編後的首演表現讚譽有加。

音樂總監李哲藝說，現場環境音較多，尤其是飛機飛過的聲音干擾，演員們都很專業，某些對話如果碰到就會用戲帶過，讓對話不要被飛機聲吃掉，其實就是自然環境音，觀眾只要入戲，一定也會享受氛圍。1050915

(中央社)