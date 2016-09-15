義大擊敗中信 近7戰拿6勝
中華職棒義大和中信今天在新莊上演打擊戰，雙方共擊出27支安打，包含5支全壘打，義大最終止住中信反撲，以11比9贏球，拿下近7場比賽的第6勝。
義大犀牛此役派出新人陳明軒先發主投，3局掉2分自責分，另有5次四壞球、1次三振，賽後無關勝敗，義大第2任投手羅華韋投1局失2分，拿下勝投。
中信兄弟第2任投手杜家明投2.2局掉4分，其中3分自責分，承擔敗投。
義大首局上靠著第1棒胡金龍的陽春全壘打先馳得點，這是他中職第1支首局首打席全壘打，也帶起全隊火力，7局上義大10比7領先，不過中信7局下攻進2分，讓戰局再度膠著。
義大最後2任投手賴鴻誠和倪福德成功止血沒有再掉分，加上8局上添得1分保險分，最終以2分之差贏球。
陳明軒是在6月底的新人選拔會上，被義大在第4輪選中，此役是他在中職一軍的第2場比賽，也是首度先發。
義大總教練葉君璋表示，陳明軒頭腦想的，目前還沒有辦法百分之百做到，不然以陳明軒的能力，相信足以應付目前的打者。
葉君璋說，相信陳明軒未來投更多的比賽，可以調整出心目中想要的結果。對於會不會持續安排陳明軒先發，葉君璋表示，就看未來比賽的行程和狀況，再讓他投球。1050915
(中央社)
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