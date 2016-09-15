駭客爆選手醫療紀錄 反禁藥組織籲停手
世界反禁藥組織（WADA）今天呼籲俄羅斯，盡其所能遏止連串駭客攻擊。駭客已連兩波公布資料庫裡明星運動員的機密醫療資料。
反禁藥組織執行長尼格里（Olivier Niggli）說：「我們譴責此犯罪行為，要求俄羅斯政府運用職權盡力阻止。」
尼格里說，駭客侵入世界反禁藥組織電腦系統是為「報復」。反禁藥組織對俄羅斯用禁藥予以重罰，包括禁止幾乎俄國全隊運動員參加里約奧運。
世界反禁藥組織前天宣布，俄國「沙皇團隊（TsarTeam）」（APT28）、又稱夢幻熊（Fancy Bears）的團體，侵入「運動禁藥管制行政管理系統」（ADAMS）資料庫。
該駭客團體發布從資料庫檔案得來的運動明星資訊，包括奧運金牌體操明星拜爾斯（Simone Biles）、網球名將大威廉絲和小威廉絲（Venus and Serena Williams）等人檔案。
法新社報導，此駭客團體公布新一波資料，這次是來自8國、25名運動員的機密資料。
尼格里說：「對那些受影響的運動員，我們倍感遺憾，罪犯企圖用這種方法損害你們的名譽。」
俄國運動部長昨天否認，政府涉入這些駭客行為。
英國自由車名將弗魯姆（Chris Froome）等5名英國運動員的機密醫療紀錄，在未得到他們許可的情況下公諸於世。
31歲的弗魯姆捍衛他「治療用途豁免」（TUE）的權利，他今天發布聲明說：「身為職業選手9年來，我2次因哮喘加重提出治療用途豁免，最後一次是2014年。」
治療用途豁免允許經認可醫療情況的運動員，如哮喘，可服用反禁藥組織列禁的藥品，讓他們可參與精英級運動賽事。（譯者：中央社羅苑韶）1050915
(中央社)
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