陳菊將提告 蔡正元：要告就告民視

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國民黨政策會執行長蔡正元指高雄市長陳菊未救災北上開中常會，高雄市政府嚴厲譴責並將提告。蔡正元晚間在臉書回應指出，要告就告民視，他是根據民視報導轉述的。

蔡正元今天在臉書貼文指「陳菊颱風中上台北開中常會」。高雄市政府發布新聞稿駁斥，除嚴厲譴責，並將提告。

蔡正元晚間在臉書回應指出「陳菊告蔡正元，去告民視吧！」，蔡正元說，民視報導陳菊在14日民進黨中常會緊急提案管起花蓮的政治問題，並沒有說陳菊找人代為緊急提案，他是根據民視報導轉述的。

蔡正元表示，如果陳菊要告他，應該去告民視，否則就要反告陳菊誣告。最後他還祝陳菊中秋節快樂。1050915

(中央社)