陳菊將提告 蔡正元：要告就告民視
國民黨政策會執行長蔡正元指高雄市長陳菊未救災北上開中常會，高雄市政府嚴厲譴責並將提告。蔡正元晚間在臉書回應指出，要告就告民視，他是根據民視報導轉述的。
蔡正元今天在臉書貼文指「陳菊颱風中上台北開中常會」。高雄市政府發布新聞稿駁斥，除嚴厲譴責，並將提告。
蔡正元晚間在臉書回應指出「陳菊告蔡正元，去告民視吧！」，蔡正元說，民視報導陳菊在14日民進黨中常會緊急提案管起花蓮的政治問題，並沒有說陳菊找人代為緊急提案，他是根據民視報導轉述的。
蔡正元表示，如果陳菊要告他，應該去告民視，否則就要反告陳菊誣告。最後他還祝陳菊中秋節快樂。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。