維持兩岸和平 林正義提尊重九二會談

陸委會副主委林正義今天表示，維持兩岸和平現狀，由尊重「九二會談」的歷史事實開始，希望大陸能認識到，雙方有歧異不是障礙，反而是促進對話合作的積極因素。

華府智庫「布魯金斯研究所」今天舉行兩岸關係研討會，這也是蔡總統上任後、陸委會高層官員首度造訪華府，就兩岸關係近來發展、向美方各界說明，大陸駐美大使館也有派人旁聽，而林正義在會上以英文發表演說，多次提到「九二會談」的歷史事實。

他指出，蔡總統在就職演說中明確表示，「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干『共同認知與諒解』，我尊重這個歷史事實」，林正義說，維繫和平現狀，應由尊重「92會談」歷史事實開始。

他也重申蔡總統對兩岸關係的說法，政府會在既有事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展，並根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例和其他相關法律，處理兩岸事務，而這個既有政治基礎，包含4個關鍵元素。

第一就是1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知，這是歷史事實；第二，中華民國現行憲政體制；第三，兩岸過去20多年來協商和交流互動的成果；第四，台灣民主原則及普遍民意。

林正義指出，踏實的兩岸關係，應敞開溝通協商大門，而「對話和溝通」是達成維持兩岸關係和平穩定、建立互信的最重要關鍵。不過，大陸堅持「兩岸同屬一中」的「九二共識」為互動的政治基礎，暫中斷既有機制運作，使近期兩岸官方互動及制度化協商面臨挑戰，較難化解疑慮、降低風險。

他說，希望大陸能認識到雙方歧異的存在，不應是阻礙兩岸關係發展的障礙，反而可以成為促進彼此對話與合作的積極因素；陸方也應正視中華民國及尊重台灣尊嚴與民意，兩岸才不會陷入猜忌與疑慮、中斷與停滯的不良循環。

展望兩岸關係的未來發展，他說，台灣持續敞開溝通對話的大門，並提出五點呼籲，包括：一、兩岸應努力釋放善意，逐步建立互信；二、兩岸應不拘形式溝通，找到共同的認識與理解；三、兩岸應以民為本，以民眾福祉利益為先；四、台灣將致力推動兩岸協議監督條例立法，維護兩岸良性互動；五、擴大兩岸經貿交流與合作，創造兩岸共同利益。1050915

(中央社)