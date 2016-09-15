歐盟峰會將開 英法力促商定路線圖

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德國總理梅克爾今天呼籲本週即將召開的歐洲聯盟高峰會，為歐洲提出足以反映歐盟「憂慮、希望和渴望」的「務實」計畫。英國不再出席這項會議。

梅克爾在巴黎會見法國總統歐蘭德之前表示，明天在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）召開的歐盟高峰會應以安全和繁榮作為核心議題。

她說，因應回教聖戰主義暴力不斷似及難民大量流入，歐洲必須有共同的作法。

梅克爾強調，「我們必須保護外部邊界，我們必須有共同的因應之道」；並說，歐洲必須回應人民的憂慮，以繼續作為「希望的大陸」。

歐蘭德說，此次歐盟峰會旨在為英國脫歐後的歐洲前途商定1個「路線圖」，包括國防力量提升、加大再生能源投資，並再次努力，為失業年輕人提供訓練和就業機會。1050915

(中央社)