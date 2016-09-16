選秀節目捧紅素人歌手 南台灣小姑娘、方順吉才是爆紅始祖

台灣推出不少選秀歌唱節目，捧紅許多抱持星夢的素人歌手。(圖/本報系資料照)

台灣選秀節目近年紅極一時，像是《超級星光大道》、《超級偶像》、《明日之星》都締造超高收視率，也為歌壇注入新血培養出一批素人歌手，其中最著名的莫過於林宥嘉、徐佳瑩等人，不僅多次入圍金曲獎，並且以新人之姿攻蛋，甚至創下秒殺的佳績，不過因為選秀節目爆紅的「始祖」們，則是另有其他人，接下來就來盤點昔日素人出道爆紅的歌手們。

張惠妹從《五燈獎》脫穎而出，至今穩坐歌壇天后地位。(圖/本報系資料照)

台灣電視史上最長壽節目《五燈獎》，曾培養出在歌壇大放異彩的歌手們，最知名的莫過於天后張惠妹，雖然張惠妹一路過關斬將，不過衛冕到四度五關，卻因感冒疲累失神，唱錯《海上花》歌詞，接著唱葉璦菱的《我想》又搶拍，慘遭淘汰，後來因為病重父親的鼓勵，讓她決定捲土重來，果然不負眾望奪下五度五關寶座，接著被恩師張雨生相中出道，先是合唱《愛我的人傷我最深》打出知名度，接著推出《姐妹》專輯，狂賣數百萬張，奠定亞洲天后地位。

蔡小虎以「豬肉王子」封號闖蕩歌壇。(圖/本報系資料照)

「豬肉王子」蔡小虎也是從《五燈獎》出道，原先只是在市場賣豬肉的年輕人，因為朋友推薦下，將錄製好的DEMO帶寄給製作單位，未料參加比賽竟脫穎而出，當奪得五度五關寶座時，更創下空前未有的收視率，還未出道就吸引各大唱片公司搶人，更以《春夏秋冬》一曲打響歌壇名號。

L.A.BOYZ當年推出專輯爆紅，擄獲不少粉絲的心。(圖/本報系資料照)

歌手黃立成曾組過嘻哈團體Machi麻吉，也捧紅金曲歌王李玖哲、麻吉弟弟，但一定鮮少人還記得他與弟弟黃立行、表弟林智文組成的「L.A.BOYZ」，也曾參加過《五燈獎》，當年三個大男孩參加「流行熱舞比賽」，未料碰上知名健身教練潘若迪當時組的舞蹈團體落敗，但幸虧歌手葉璦菱相中他們，並介紹給台灣唱片公司，沒想到「好膽麥走」、「跳乎伊爽！跳乎伊勇！」等歌，竟在台灣掀起一股嘻哈風潮，讓三人初嘗走紅滋味。

方順吉自童星出道，曾創下台灣歌壇多項紀錄。(圖/本報系資料照)

三立電視台多年前的歌唱節目，「21世紀新人歌唱排行榜」，主要分為長青組、社青組、中青組、校園組、兒童組五個組別，各組分開競賽，其中兒童組最受矚目，當年更掀起童星出專輯的熱潮，其中「始祖」就是方順吉，他是首位勇闖20關出道的歌手，並與方婉真、蕭玉芬組團出道，首張專輯《翹腳髯嘴鬚》就銷售99萬張，並創下國內年紀最小開萬人演唱會的歌手，在經歷變聲時期後，又捲入吸毒、教唆打人等負面新聞，星途就此受阻。

孫淑媚不僅奪下金曲歌后，在主持、戲劇也有不錯成績。(圖/本報系資料照)

知名台曲歌后孫淑媚，當年也是參加「21世紀新人歌唱排行榜」後出道，她參賽時以純熟的唱腔連闖20關，並成為該節目唯一每周都奪冠的參賽者，出道後發行多張專輯，並於2005年以《愛到坎站》專輯，勇奪金曲獎最佳台語女歌手，接著還橫跨其他領域，不僅參與本土劇的演出，還與歌壇前輩賀一航主持《台灣好歌聲》，也成為該節目出道少數仍活躍演藝圈的歌手。

南台灣小姑娘是台語歌壇少數以偶像路線出道的歌手。(圖/本報系資料照)

當今歌壇最火紅的女子天團莫過於S.H.E，出道至今15年仍穩站歌壇一線地位，而當年也有聲勢不亞於S.H.E的女團叫做「南台灣小姑娘」，由當年參賽表現優異的五名女孩組成，會取名為「南台灣小姑娘」，主要是成員都來自高雄和屏東， 由於是台語歌壇少數偶像團體，加上年齡平均僅13至17歲，才出道就備受關注，發行首張專輯就創下30萬張的佳績，不過後來團員因學業退出，便將團名改為「P.G.S.T」出道，甚至還搶攻日本市場，隨後經歷團員二次重組後，再度改名為「MISS南台灣」，不過發完專輯後，就因為唱片公司被併購宣告解散。

(專題報導)