【慾海專欄】來點甜蜜刺激的七七乳X巧克力！

整個身體都是慾望的器具，平時來電不一樣的，更能玩得讓自己與另一半滿意。(中時資料照片)

對乳交這件事情既有企圖也有興趣一試的姐妹們，現在我們將直接幫妳脫掉束縛，Step by Step教妳如何玩得賓主盡歡，愉悅滿室。

通常，在進行乳交時，多數人都會直接進入國王新衣模式，也就是敞開雙乳熱情迎客。但我要告訴妳的是，有時「猶抱琵琶半遮面」的挑逗對男伴來說更加刺激，或者如果妳的長輩們還有些怕生害羞，我強烈推薦姊妹們試試「穿衣乳交」的催情魅力，像是以妳的纖纖玉指柔緩的解開衣服乳房下方的扣子，用眼神指點男生這縫隙將是你通往極樂天堂的秘道，接著引導他（的小弟弟）勇敢前行，這種「蓬門今始為君開」的VIP禮遇感和衝城撞門的刺激感將讓他無比銷魂；或者也可選擇單純隔著衣服乳交（但切記不要有釘扣或拉鍊之類的，光想到就痛），甚至妳也可嘗試穿著比基尼泳衣或內衣來從下方進行，都是不錯的花式絕招。特別是女生穿著內衣時，透過內衣和胸部間所形成的性感「△空間」特別容易刺激男性，當小弟弟一旦進入這神秘的「△空間」就等於完全被挾持，任由妳來擺布，這時妳空出來的兩隻手就能開始壞壞惹人愛，無論是撫摸、刺激男性或挑逗自己乳頭，都是不錯的氣氛營造。

至於乳交如何才能達到水乳交融，扶搖直上天堂的境界？請熟記以下七七乳交巧克力「鬆、滑、抹、捧、壓、刺、擦」的簡單七字訣及七步驟：

1. 「鬆」，請妳的男伴輕鬆舒適但充滿期待地坐在沙發上或躺在床上。

2. 「滑」，適當的潤滑非常重要，因此請自備一瓶潤滑液，當然用唾液也行，只是會有點難看而且會吐到嘴乾，太辛苦了！還是交給專業的來吧。

3.「抹」， 開始在他的小弟弟和妳的乳溝間塗抹上潤滑液，但請注意！再好的東西都得適量，千萬別把妳的胸部搞成大池塘，過量的潤滑液只會導致雙手和波波不斷打滑，這溜奶的樣子會有點糗。

4. 「捧」，接下來就是重頭戲了，捧起妳的波波「刺激本物」夾住那具蠢蠢欲動的打樁棒子。

5. 「壓」，將雙乳慢慢的往內擠壓，並逐漸加強壓迫力道，讓棒子感受到緊實的壓力。

6. 「刺」，加入些花俏招數，例如波波的上下移動，讓打樁棒子開始前後突刺。

7. 「擦」，最後，用乳頭摩擦棒子，特別是頭端部分，這時妳和他的興奮感就會直上雲霄，迫不及待的想進入下一階段再創高峰。

至於乳交時要採取什麼樣的姿勢為佳呢?建議可從以下兩種擇一進行：

第一種，男生躺著，然後女生半挺上半身的狀況下，用胸部夾住性器，這種姿勢在床上會比較不好發揮，建議可在男生腰部下方放個枕頭好更接近雙乳，或是請男生坐在沙發上，而女生跪著進行。

第二種，乳量較少的女生可優先考慮。男生躺著，女生則趴在男生身上前後移動身體，用雙乳摩擦棒子。這樣地玩法比較偏向潤滑液遊戲，女性可以挑戰全身塗滿潤滑液後，用身體來當愛撫的武器，比起用夾的，這玩法更注重用胸部去按壓或搓揉。

而最不推薦的，就是女生躺著，然後由男生跨坐在上方，用女生胸部夾住性器。對男生而言或許基於強迫和控制而興奮，但對女生來說不僅會因為男生體重壓在自己身上而負擔太大，在舒適度上面也會卡卡地不夠完美。

(專題報導)