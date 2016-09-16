誰說吳彥祖才能生可愛女兒 這些諧星子女美翻天
在重視外貌的演藝圈不少名人天生就有出色的基因，五官立體、皮膚白皙、高挑身材，隨便一站出就讓人羨慕，而也有另一派長相非頂尖，但靠著自身才華，仍在演藝圈能掙得一席之地，大帥哥吳彥祖2010年與名模Lisa S.完婚，兩人3年前生下一混血女兒，超萌長相相當吸睛，但也有不少諧星生下的星二代外型讓人驚艷，可見基因奧妙啊！
1. 曾志偉、曾寶儀
高159公分的曾志偉是早期港片中重要的代表人物，他逗趣的表演方式被許多粉絲喜愛，直到曾寶儀出道，外界才知悉曾志偉當年與寶媽的一段婚姻，也發現原來曾志偉家中有個高學歷又甜美的女兒，去年曾志偉和兒子曾國祥一起上節目，帥氣、且高173公分的曾國祥也讓人驚訝，還讓主持人忍不住虧「真的親生的嗎？」
2. 吳宗憲、Sandy
綜藝天王吳宗憲與張葳葳結婚多年，育有4個孩子，近年家中長女吳姍儒（Sandy）正式出道，頂著高學歷與亮麗外型的她，讓人相當驚訝她就是吳宗憲的女兒，兩人還聯手主持《小明星大跟班》，秀出在家一搭一唱的好默契。
3. 豬哥亮、謝金燕
「姐姐」謝金燕當年自行參加華視綜藝節目《歡樂週末派》「美腿小姐」選拔，之後一舉成名，外界也才順勢挖出她的父親就是當時最紅的秀場天王豬哥亮，擁有姣好身材的謝金燕與父親成了強烈對比，總被友人笑說是「歹竹出好筍」，豬哥亮也相當自豪生了個女神級的女兒，沒想到近日兩方矛盾被搬上檯面，家醜也成為街頭巷尾議論話題，如此不堪的現狀，恐怕是雙方從未猜想到的。
4. 歐漢聲、JoJo
歐漢聲（歐弟）2014年與重慶美女鄭雲燦領證結婚，去年底喜迎射手座的愛女JoJo，JoJo遺傳了美媽媽的大眼睛與櫻桃小嘴，被讚為嬰兒界的女神，日前JoJo與賈靜雯人氣超旺的咘咘同框合影，讓歐弟逗趣有意搓合「咘jo戀」，笑翻網友，如今JoJo已滿7個月，日前竟開口叫了一聲「爸爸」，使歐弟超興奮，期待女兒早日學會，可以天天叫他爸爸。
5. 許不了、葉菁廷
本名葉鐵雄的已故諧星「許不了」與三位妻子前後育有2男2女，他與第二任妻子所生女兒葉菁廷（藝名葉蓉庭）曾在朱延平的協助下，短暫進入演藝圈發展，前年她低調嫁給攝影師，朱延平更代父職牽她步上禮堂，場面相當溫馨。
(專題報導)
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