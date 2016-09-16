方大同緩出專輯 休息真相有洋蔥
音樂才子方大同睽違2年多，終推出新專輯《JTW 西遊記》，踏入歌壇11年的他，創作出許多膾炙人口的歌曲，不過方大同打算推出新作品後，計畫讓自己休息喘口氣，方大同談起想放假的原因，真相卻藏有滿滿洋蔥。
方大同日前宣布新專輯後，將暫時不出原創專輯，2005年就出道的他，一直都沒有停下休息，因此才想在推出《JTW 西遊記》後，給自己一個假期，方大同也透露，他的嗓子也出現疲勞狀況，希望能藉由假期，不唱歌、少說話，讓嗓子休息半年到一年，如果真的有個放假，方大同希望能遊歐洲，天馬行空的他還說要「遊外太空」。
不過對音樂要求嚴格的方大同，籌劃新專輯依舊相當「龜毛」，其中，方大同邀請視為「前輩」的王力宏合寫新歌《FLOW》，讓方大同興奮不已，兩人對音樂理念相同、大玩中西合併，製作MV時，王力宏精準的察覺不到0.1秒的畫面與音樂時間差，讓方大同狂讚王力宏超神，兩才子合作話題十足。
(專題報導)
關鍵字：方大同
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