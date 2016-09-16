十年前這件事 讓林志玲淚崩喊寬姐恩人
林志玲日前被週刊拍到找好友兼導演邱瓈寬(寬姐)深夜買醉，無論她向邱瓈寬說了什麼，唯一能肯定的，就是林志玲對邱瓈寬相當信任。其實林志玲不僅把邱瓈寬當成好友，甚至在某屆金馬獎上，淚擁邱瓈寬說：「寬姐是我的恩人」。
為何林志玲會視邱瓈寬為恩人？原來她2005年赴美國賭城作秀時，傳出遭當地黑道威脅出席飯局，過程火爆，幸虧有邱瓈寬出手相救，還拖朋友護送林志玲出飯店，令林志玲感念於心。
隔年林志玲在金馬獎上見到邱瓈寬，更激動地上前擁抱，淚喊：「寬姐是我的恩人」事隔多年後，有媒體向邱瓈寬求證此事，她輕輕帶過，只說助人為快樂之本，能幫忙表示還有剩餘價值，「這個不要講啦，也沒什麼特別偉大。」再次令人見識寬姐的俠女風範。
(專題報導)
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