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前鎮漁港4艘漁船 被吹至西子灣擱淺

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莫蘭蒂強颱17級陣風　前鎮漁港4艘漁船被吹至西子灣擱淺
強颱莫蘭蒂襲台重創高雄，原本4艘綁在一起停靠前鎮漁港避風的遠洋漁船因強風吹斷纜繩而漂移到4公里外的西子灣擱淺，颱風過境後不少民眾15日圍在西子灣岸邊觀看拍攝擱淺漁船。（王錦河攝）
莫蘭蒂強颱17級陣風　前鎮漁港4艘漁船被吹至西子灣擱淺
原本4艘綁在一起停靠前鎮漁港避風的遠洋漁船因莫蘭蒂強風吹斷纜繩而漂移到4公里外的西子灣擱淺。（王錦河攝）
莫蘭蒂強颱17級陣風　前鎮漁港4艘漁船被吹至西子灣擱淺
原本4艘綁在一起停靠前鎮漁港避風的遠洋漁船因強颱吹斷纜繩而漂移到4公里外的西子灣擱淺，海面浮現漏油景象。（王錦河攝）
莫蘭蒂強颱17級陣風　前鎮漁港4艘漁船被吹至西子灣擱淺
原本4艘綁在一起停靠前鎮漁港避風的遠洋漁船因強颱吹斷纜繩而漂移到4公里外的西子灣擱淺，海面浮現漏油景象，吊車將漁民吊掛上船查看情勢。（王錦河攝）
莫蘭蒂強颱17級陣風　前鎮漁港4艘漁船被吹至西子灣擱淺
工作人員在海面上布設攔油索並投放吸油棉以免擱淺漁船油污擴散。（王錦河攝）
莫蘭蒂強颱17級陣風　前鎮漁港4艘漁船被吹至西子灣擱淺
工作人員在海面上布設攔油索並投放吸油棉以免擱淺漁船油污擴散，並以吊車將漁民吊掛上船查看情勢。（王錦河攝）
莫蘭蒂強颱17級陣風　前鎮漁港4艘漁船被吹至西子灣擱淺
原本4艘綁在一起停靠前鎮漁港避風的遠洋漁船因強颱吹斷纜繩而漂移到4公里外的西子灣擱淺，颱風過境後不少民眾圍在西子灣岸邊觀看擱淺漁船。（王錦河攝）

強颱莫蘭蒂14日襲台重創高雄，原本4艘綁在一起停靠前鎮漁港避風的遠洋漁船14日因強風吹斷纜繩而漂移到4公里外的西子灣擱淺，1名71歲陳姓船員攀爬消波塊逃生時不慎被大浪捲下海，遺體15日凌晨尋獲，颱風過境後工作人員15日在海面設置攔油索並投放吸油棉以免油污擴散。

順天606、富冠606、富冠707和永興發168等4艘遠洋漁船14日原本互綁停靠前鎮漁港，在莫蘭蒂17級強風吹襲下纜繩斷裂而一同漂移到4公里外的西子灣，擱淺在高雄港一港口北防波堤，22名船員棄船逃生，其中71歲陳姓船員不幸被大浪捲走逝世。

強颱過境後15日接近中午天氣放晴，西子灣聚集許多民眾圍觀拍攝4船擱淺，海面也浮現漏油，現場設置攔油索並投放吸油棉吸取海面油汙。富冠606和707號兩艘未傾斜的漁船將在移除油料後拖離現場；順天606和永興發168兩艘漁船已傾斜嚴重，也將設法抽取油料以免油污繼續擴散，4艘船都將採先抽油再移船拖離西子灣。

(中時)

關鍵字：強颱莫蘭蒂西子灣
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