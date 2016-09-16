前鎮漁港4艘漁船 被吹至西子灣擱淺
強颱莫蘭蒂14日襲台重創高雄，原本4艘綁在一起停靠前鎮漁港避風的遠洋漁船14日因強風吹斷纜繩而漂移到4公里外的西子灣擱淺，1名71歲陳姓船員攀爬消波塊逃生時不慎被大浪捲下海，遺體15日凌晨尋獲，颱風過境後工作人員15日在海面設置攔油索並投放吸油棉以免油污擴散。
順天606、富冠606、富冠707和永興發168等4艘遠洋漁船14日原本互綁停靠前鎮漁港，在莫蘭蒂17級強風吹襲下纜繩斷裂而一同漂移到4公里外的西子灣，擱淺在高雄港一港口北防波堤，22名船員棄船逃生，其中71歲陳姓船員不幸被大浪捲走逝世。
強颱過境後15日接近中午天氣放晴，西子灣聚集許多民眾圍觀拍攝4船擱淺，海面也浮現漏油，現場設置攔油索並投放吸油棉吸取海面油汙。富冠606和707號兩艘未傾斜的漁船將在移除油料後拖離現場；順天606和永興發168兩艘漁船已傾斜嚴重，也將設法抽取油料以免油污繼續擴散，4艘船都將採先抽油再移船拖離西子灣。
(中時)
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