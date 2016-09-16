晨翔愛旅遊 拒讓女友跟

SpeXial成員晨翔、風田15日出席日本二本松市宣傳活動，圖為晨翔(左)緊抱二本松市吉祥物。(粘耿豪攝)

SpeXial成員晨翔(右)、風田15日出席日本二本松市宣傳活動，圖為兩人與二本松市吉祥物。(粘耿豪攝)

SpeXial成員晨翔(左)、風田15日出席日本二本松市宣傳活動。(粘耿豪攝)

SpeXial成員晨翔(右)、風田15日出席日本二本松市宣傳活動，圖為兩人在機上合影。(粘耿豪攝)

偶像團體SpeXial成員晨翔、風田15日出席日本二本松市宣傳活動，兩人在機場出境處和該市吉祥物玩偶合影，當地傳媒捕捉兩偶像丰采，第二次來當地的晨翔說：「上次來這裡玩雪，這次希望透過自己的力量，把這裡的好山好水推薦給台灣粉絲。」

晨翔剛剪了小平頭，酷樣的他接受台媒訪問時表示，自己喜歡酷酷個性，「女生通常都喜歡強勢ㄧ點男生，比較man」，當然，他私下卻有個會撒嬌的個性，對長輩如此，對女友也會適時表現出硬漢外的柔情，「大家不都喜歡姿態放軟的人」，這招對於女友還蠻管用的。

只是，他稱目前單身，對於緋聞女友郭雪芙，誇她可愛、善良，但還是止於朋友。

24歲的他也說，自己喜歡旅行，但不太會帶女友同行，「我比較重朋友、重兄弟情」，強勢性格再次顯露。

(中時)