馬勒卡海警發佈 北台灣警戒

我要評比

今年第16號颱風馬勒卡海上颱風警報昨天晚間11時30分發佈，中央氣象局表示，17日是颱風最接近台灣的時候，提醒民眾做好防颱措施。

根據中央氣象局最新觀測，今年第16號颱風馬勒卡目前距離台灣670公里，正以每小時21公里速度向西北移動，氣象局昨晚11時30分發佈海上颱風警報，北部、東半部沿海要留意長浪發生。

氣象局說，17日是颱風最接近台灣的時候北部和東半部都會受影響，陸上颱風警報預計在明天中午左右發佈，提醒民眾做好防颱措施。1050915

(中央社)