馬勒卡步步進逼　今中午恐發陸警

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第16號颱風馬勒卡進逼，氣象局已於昨夜11時30分發布海警，範圍包含台灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)、台灣東北部海面及巴士海峽，預計今日中午前後發布陸上颱風警報。氣象局表示，今天下半天起風雨增強，越晚風雨越明顯，請民眾做好防颱準備。

馬勒卡昨晚上11時中心位置在恆春東南方670公里，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，七級風半徑 120 公里，十級風半徑 40 公里，以每小時23轉21公里速度，向西北轉北北西朝台灣東方海面移動。

氣象局指出，馬勒卡未來還有增強空間，但達到強颱機率不高，隨著颱風逐步靠近，今天北部、東北部迎風面，會感受明顯雨勢，愈晚雨愈大，暴風圈預計在明天凌晨到白天觸碰新北、宜蘭一帶，屆時宜蘭、花蓮、台東和雙北、基隆、桃竹苗等地恐有明顯風雨，如果颱風路線更接近台灣，中部也可能有雨勢，愈南邊影響愈小。

周日颱風逐漸遠離，東北部、北部仍有短暫雨，中南部水氣減少，南部有機會出現陽光露臉。

(中時)