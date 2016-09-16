林正義：兩岸都克制 善意漸累積

陸委會副主委林正義今天說，520以來，兩岸雙方都已有很多克制，這樣的克制得來不易，他也希望北京能從細微處體會總統蔡英文的善意，讓雙方逐漸累積互信。

林正義在華府智庫「布魯金斯研究所」就蔡總統上任後的兩岸關係發表演說，他會後接受兩岸媒體記者訪問時，做上述表示。

對於希望陸方如何看待他這場演說釋放的訊息，他指出，政府對「九二共識」的表達方式，其實已釋放很多善意，像是使用的文字，民進黨政府從陳水扁時代使用「中方」、「中國」，到蔡總統的政府使用「陸方」、「中國大陸」，這些細節，北京或應稍微放大些感受。

他說，兩岸關係應是一點一滴累積，這沒有一個非常簡單的答案，任何快速解決途徑，對兩岸關係都不是最好的；而雙方有分歧要解決，就須靠善意逐漸累積，這才能讓對方不至於用惡意回應。

林正義也提到，這個善意也許不一定能得到對方立刻以善意答覆，但蔡總統和政府團隊一點一滴累積，希望讓北京清楚知道。

他還指出，最重要的是，兩岸雙方520以來都有克制，這是很重要的訊息，「有很多的克制，比直接的反應或報復，其實要來得更困難。」

對於台灣參加國際民航組織（ICAO）年會、兩岸目前的溝通情況如何？他則說，兩岸間的溝通，跟外界一般認知雙邊密切溝通有不同，有時候事情最後的結果，「可能是雙方面透過空中、不是非常實際的坐下來雙邊直接的談話」，這是兩岸間很重要的一個特性。

他說，像是台灣參與世界衛生大會（WHA）的例子、這就是在雙方都很克制的情況下而有的結果。他也向北京喊話，希望北京能有理解，讓台灣在「過去的基礎」上、仍有機會受邀參與ICAO。1050915

(中央社)